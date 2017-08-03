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Людмила Гребнева покинула пост председателя Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.08.2017 14:17

Губернатор Андрей Турчак подписал распоряжение об отставке председателя Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Людмилы Гребневой.

Заявление было написано первого августа в связи с выходом на пенсию, - сообщает Псковское агентство информации. С мая одиннадцатого года Гребнева замещала должность первого заместителя руководителя комитета. С октября двенадцатого заняла должность председателя.

Надежда Прыгина

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