ДТП с участием автобуса и трех автомобилей произошло в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.08.2017 14:37

Сегодня в Пскове на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщает пресс-служба УМВД, водитель общественного транспорта врезался в впереди стоящую машину ЗИЛ. Та по инерции столкнулась с Нивой и ГАЗом.

Серьёзно в аварии никто не пострадал. По предварительной информации, кондуктор получила ссадины и ушибы. Управлявшего автобусом мужчину извлекали с помощью спецтехники сотрудники МЧС. Пассажиров в салоне не было.

Надежда Прыгина