ДТП с участием автобуса и трех автомобилей произошло в Пскове

Сегодня в Пскове на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщает пресс-служба УМВД, водитель общественного транспорта врезался в впереди стоящую машину ЗИЛ. Та по инерции столкнулась с Нивой и ГАЗом.
Серьёзно в аварии никто не пострадал. По предварительной информации, кондуктор получила ссадины и ушибы. Управлявшего автобусом мужчину извлекали с помощью спецтехники сотрудники МЧС. Пассажиров в салоне не было.
Надежда Прыгина
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Август 2017
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