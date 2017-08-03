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ДТП с участием автобуса и трех автомобилей произошло в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.08.2017 14:37

Сегодня в Пскове на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщает пресс-служба УМВД, водитель общественного транспорта врезался в впереди стоящую машину ЗИЛ. Та по инерции столкнулась с Нивой и ГАЗом.

Серьёзно в аварии никто не пострадал. По предварительной информации, кондуктор получила ссадины и ушибы. Управлявшего автобусом мужчину извлекали с помощью спецтехники сотрудники МЧС. Пассажиров в салоне не было.

Надежда Прыгина

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