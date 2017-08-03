Жители Пушкинских Гор остались без мобильной связи

Фактически без мобильной связи остались жители Пушкинских Гор. Причина перебоев там, правда, не последствие стихии. Тем не менее, слабый сигнал в Пушкиногорье почти у всех сотовых операторов, что предоставляют в посёлке свои услуги. Проблемы, отмечают жители, начались около двух недель назад. Чтобы позвонить, приходится выходить на улицу или на балкон.
Но и это не гарантирует того, что на том конце вас услышат. Из-за низкого качества сигнала также страдают бизнесмены. "Вестям" удалось связаться с представителем сотового оператора "Теле 2". Как нам пояснили в отделе по связям с общественностью, "оборудование компании размещалось на местной котельной. Из-за ремонта на объекте его пришлось демонтировать. Существенное снижение уровня сигнала мобильной связи наблюдается именно из-за этого. В настоящий момент мы ищем альтернативные возможности для размещения оборудования и обеспечения связью абонентов «Теле 2».
Виктория Парфенова
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Август 2017
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