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Вода с потолка, плесень и замыкания проводки: в детском саду поселка Дедовичи течет крыша

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.08.2017 12:06

Протекающая крыша в детском саду "Теремок" посёлка Дедовичи стала причиной замыкания электропроводки. Вода в помещениях второго этажа по стенам стекает до первого. В прошлом году был выполнен частичный ремонт кровли, но весной протечек стало в два раза больше.

Главные помощники воспитателей - вёдра и тряпки. Но, так как капает с потолка не в одном месте, то эти средства не всегда спасают. К такому натюрморту в детском саду привыкли уже и его сотрудники, и дети, и родители. Однако, недавно проблемы стали куда серьёзнее. Вода начала стекать по стенам прямо на электрические провода.
Воспитатели уже боятся включать свет, потому что может произойти короткое замыкание. Подтёки и разводы в игровой комнате начали появляться весной. В других помещениях капать с потолка стало ещё раньше, причём вода просочилась до первого этажа.
Воспитатели и руководство всерьёз беспокоятся за здоровье детей, но поделать ничего не могут. С просьбами отремонтировать кровлю уже не раз обращались к местным властям.
С проблемой дедовичского "Теремка" в областном Управлении образования действительно знакомы. Там нас заверили - уже первого сентября крыша над головами детей протекать не будет.
Теперь главное дождаться капитального ремонта. Ведь на старой крыше то и дело появляются свежие трещины. А это значит вода с потолка может начать течь когда и где угодно.

Виктория Писукова, Денис Алексеев

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