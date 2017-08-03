Все недочеты по капитальному ремонту в домах Острова должны быть исправлены к сентябрю

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.08.2017 11:59

У регионального оператора фонда Капремонта остались вопросы к подрядчикам в Острове. Там жители трёхэтажки по улице Карла Маркса ждали новую крышу не один десяток лет. Старая протекала даже при небольшом дожде. Частыми гостями на чердаке были работники управляющей компании. Им приходилось латать не только кровлю, но и самим чинить систему вентиляции. Дому больше полувека.

Ремонт крыши и реконструкция системы вентиляции подрядчику обошлась в шестьсот двадцать тысяч рублей. Но эту сумму строители не получат, пока не исправят все недочёты. А их приёмочная комиссия выявила немало. Дождь в день проверки помог рассмотреть все проблемные места.

Всего же в Островском районе в программу капремонта этого года попали десять многоквартирных домов. Три уже приняты, остальные нужно доделать и исправить все недочёты. Срок - до наступления осени.

Алина Чабан