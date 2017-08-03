Фильм о заказнике «Ремдовский» - «Островки надежды» - смотрите на телеканале «Россия 1» в эту субботу, в 8:20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.08.2017 11:49

"Островки надежды" - документальный фильм, рассказывающий о заказнике федерального значения "Ремдовский", подготовила наша телерадиокомпания. Это первый фильм из цикла "Заповедными тропами", посвящённого особо охраняемым природным территориям нашего региона. Самая большая площадь лесов, болот и уникальных озёр - около семидесяти пяти тысяч гектаров - у Ремдовского заказника.

Именно здесь сосредоточена одна из самых крупных на Северо-западе популяций редких хищных птиц - скопы и орлана-белохвоста. С восемьдесят пятого года Ремдовский заказник находится под управлением национального парка "Себежский".

Документальный фильм "Островки надежды" смотрите на телеканале "Россия - 1" в эту субботу, в 8:20

Светлана Константинова