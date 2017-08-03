logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Фильм о заказнике «Ремдовский» - «Островки надежды» - смотрите на телеканале «Россия 1» в эту субботу, в 8:20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.08.2017 11:49

"Островки надежды" - документальный фильм, рассказывающий о заказнике федерального значения "Ремдовский", подготовила наша телерадиокомпания. Это первый фильм из цикла "Заповедными тропами", посвящённого особо охраняемым природным территориям нашего региона. Самая большая площадь лесов, болот и уникальных озёр - около семидесяти пяти тысяч гектаров - у Ремдовского заказника.

Именно здесь сосредоточена одна из самых крупных на Северо-западе популяций редких хищных птиц - скопы и орлана-белохвоста. С восемьдесят пятого года Ремдовский заказник находится под управлением национального парка "Себежский".
Документальный фильм "Островки надежды" смотрите на телеканале "Россия - 1" в эту субботу, в 8:20

Светлана Константинова

SocButtons v1.5

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк