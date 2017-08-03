Около семи миллиардов рублей будет потрачено на развитие турбизнеса в Пскове

В Пскове реконструируют улицу Свердлова и благоустроят прилегающие к ней парковые зоны. Об этом говорили на заседании наблюдательного Совета при администрации региона. Кроме того в рамках проекта по созданию туркластера "Псковский" на Ленинградском шоссе построят авто-кемпинг, появится новый гостиничный комплекс в музейном переулке и туристский комплекс на Леона Поремского.
С одиннадцатого года в рамках реализации программы ТРК «Псковский» в городе уже были построены новые парковые и прогулочные зоны, благоустроен Финский парк и набережная, появились новые гостиницы, кафе, рестораны, аквапарк и кинотеатр. На развитие турбизнеса в Пскове планируют потратить около семи миллиардов рублей, пять из которых вкладывают инвесторы.
Наталья Барарь
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Август 2017
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