Около семи миллиардов рублей будет потрачено на развитие турбизнеса в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.08.2017 11:32

В Пскове реконструируют улицу Свердлова и благоустроят прилегающие к ней парковые зоны. Об этом говорили на заседании наблюдательного Совета при администрации региона. Кроме того в рамках проекта по созданию туркластера "Псковский" на Ленинградском шоссе построят авто-кемпинг, появится новый гостиничный комплекс в музейном переулке и туристский комплекс на Леона Поремского.

С одиннадцатого года в рамках реализации программы ТРК «Псковский» в городе уже были построены новые парковые и прогулочные зоны, благоустроен Финский парк и набережная, появились новые гостиницы, кафе, рестораны, аквапарк и кинотеатр. На развитие турбизнеса в Пскове планируют потратить около семи миллиардов рублей, пять из которых вкладывают инвесторы.

Наталья Барарь