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В Островском районе прошел фестиваль фольклора «Когда мы были на войне»

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.08.2017 11:27

В деревне Шики Островского района устроили настоящий «батл» частушек. Или другими словами: «Частушечный круг». Там прошёл фестиваль фольклора под названием «Когда мы были на войне». Сто тридцать человек из шестнадцати районов в певческой манере сумели рассказать о самых разных войнах.

Частушки об Отечественной 1812 года сменяются на частушки о турецкой войне. Своего рода зарифмованные шутки-прибаутки.
Здесь смешались четыре исторических эпохи. Словно из машины времени в частушечный круг выходят ребята, чтобы спеть о буднях Гражданской войны.
Из таких прибауток слагаются целые былины. Не забывают артисты спеть и о любви. Но это уже страдания – особый частушечный жанр. Фольклорный фестиваль в Островском районе проходит уже в третий раз. И участников становится только больше. Частушки сменяются фронтовыми байками.
Репертуар исполнителей разнообразный и богатый. Областной военно-исторический фестиваль объединил увлечённых людей не только военными песнями, но и всеми атрибутами войны. Под открытым небом – выставка оружия, найденного поисковиками на Островской земле.
И, конечно, главное на фестивале – это старинные песни – протяжные, обрядовые, хороводные и плясовые. В каждом районе Псковщины – слагали легенды и былины на свой лад. Мужские об одном, а женские песни о своём.
Фестиваль в Шиках Островской района, уверяют организаторы, из года в год набирает силы, растёт. Артисты и местные жители уверяют - без песен не прожить, ни на войне, не в мирной жизни.

Алина Чабан, Василий Нордэн

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