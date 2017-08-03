Подростка задавило деревом во время урагана в Себежском районе

Четырнадцатилетний подросток из Москвы стал жертвой разбушевавшейся накануне стихии. Подростка, отдыхавшего с родителями в Себежском районе, задавило деревом. По данным Следственного комитета, оно упало на палатку, где находился мальчик. На место выехали спасатели и медики. Добраться до турбазы, где всё произошло, получилось не сразу. Дорогу завалило упавшими деревьями. Фельдшер была вынуждена добираться туда пешком. По прибытии она обнаружила уже мёртвого подростка. От падения деревьев в Себежском районе по сведениям МЧС пострадали ещё два человека.
Стихия прошлась по области основательно. Порывы ветра доходили до двадцати пяти метров в секунду. Местами сопровождались сильным дождём. Десятки населённых пунктов в Пустошкинском, Себежском, Локнянском и частично Усвятском районах остались без электричества. Сейчас там продолжаются восстановительные работы. Сегодня на них заняты сорок пять бригад энергетиков. Кроме того, в районах, попавших под удар стихии, продолжают убирать поваленные ветром деревья. Их насчитали больше восьмидесяти. Четыре из них упали на жилые дома в Себеже и повредили кровли домов. Крышу сорвало и в Себежском спортивно-юношеском клубе. Масштабы бедствия на месте ЧП сейчас оценивает наша съёмочная группа.
Надежда Прыгина
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Август 2017
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