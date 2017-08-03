В конце августа в Псковской области состоится веломарафон

Об этом в эфире "Стартовой площадки" на «Радио России-Псков» сообщил один из основателей псковского велосипедного парка "BikePark" Евгений Удалов. Спортивное мероприятие пройдет 27 августа на территории парка активного отдыха "Мальская долина".
Участникам предстоит преодолеть дистанцию 33 км по прилегающему к парку лесу. Кроме того, в сентябре в Пскове состоятся ежегодные соревнования по велоспорту для детей от 2 до 14 лет под названием "Большая гонка".
Екатерина Кузьмина
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3