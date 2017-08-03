В конце августа в Псковской области состоится веломарафон

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.08.2017 10:35

Об этом в эфире "Стартовой площадки" на «Радио России-Псков» сообщил один из основателей псковского велосипедного парка "BikePark" Евгений Удалов. Спортивное мероприятие пройдет 27 августа на территории парка активного отдыха "Мальская долина".

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 33 км по прилегающему к парку лесу. Кроме того, в сентябре в Пскове состоятся ежегодные соревнования по велоспорту для детей от 2 до 14 лет под названием "Большая гонка".

Екатерина Кузьмина