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В конце августа в Псковской области состоится веломарафон

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.08.2017 10:35

В конце августа в Псковской области состоится веломарафонОб этом в эфире "Стартовой площадки" на «Радио России-Псков» сообщил один из основателей псковского велосипедного парка "BikePark" Евгений Удалов. Спортивное мероприятие пройдет 27 августа на территории парка активного отдыха "Мальская долина".

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 33 км по прилегающему к парку лесу. Кроме того, в сентябре в Пскове состоятся ежегодные соревнования по велоспорту для детей от 2 до 14 лет под названием "Большая гонка".

Екатерина Кузьмина

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