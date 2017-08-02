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Молодежный экстрим: невинное развлечение или опасная зависимость? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 3 августа с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.08.2017 17:46

Молодежный экстрим: невинное развлечение или опасная зависимость? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 3 августа с 7.20Сегодня среди молодых людей все большую популярность набирают так называемые экстремальные развлечения. Многие специалисты утверждают, что экстремалы склонны к депрессии и поэтому подвергают себя опасности, а родители юных любителей экстрима бьют тревогу.

Что же на самом деле толкает молодых людей заниматься экстримом, и какие экстремальные виды деятельности распространены в Псковской области? Обсудим в эфире "Стартовой площадки" с диггером и руфером Андреем Ягодкиным и основателем псковского велосипедного парка "BikePark" Евгением Удаловым.

Слушайте 3 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47

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