Молодежный экстрим: невинное развлечение или опасная зависимость? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 3 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 17:46

Сегодня среди молодых людей все большую популярность набирают так называемые экстремальные развлечения. Многие специалисты утверждают, что экстремалы склонны к депрессии и поэтому подвергают себя опасности, а родители юных любителей экстрима бьют тревогу.

Что же на самом деле толкает молодых людей заниматься экстримом, и какие экстремальные виды деятельности распространены в Псковской области? Обсудим в эфире "Стартовой площадки" с диггером и руфером Андреем Ягодкиным и основателем псковского велосипедного парка "BikePark" Евгением Удаловым.

Слушайте 3 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47