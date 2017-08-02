День Воздушно-десантных войск: как прошел праздник в Пскове и чем объяснить традицию купания в фонтане? Узнаем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (2 августа) в 18.10

Сегодня - 2 августа - отмечается День Воздушно-десантных войск России. В Пскове основные мероприятия развернулись на стадионе «Машиностроитель». Самой зрелищной частью праздника стало десантирование военнослужащих и показательные выступления личного состава дивизии.
Как настоящий десантник должен отмечать свой профессиональный праздник, чем объяснить традицию купания в фонтане и каким образом можно вступить в ряды 76-ой десантно-штурмовой дивизии? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум».
Слушайте сегодня в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
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