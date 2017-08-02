Сегодня в Йошкар-Оле открыли бюст герою-десантнику Марку Евтюхину

Церемония состоялась на бульваре Победы. Почтить память героя приехали его родственники, друзья и сослуживцы. Марк Евтюхин родился в Йошкар-Оле в семье военного строителя. Армейская жизнь прошла в нашей 76-ой десантно-штурмовой дивизии. Свой последний бой он принял в Аргунском ущелье в марте двухтысячного года. Тогда в неравном бою с террористами погибли десантники легендарной шестой роты.
За мужество и героизм Марк Евтюхин был посмертно удостоен высшего звания - Герой России.
Татьяна Борисова
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Август 2017
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