Теплоход «Александр Невский» можно вернуть к жизни, но для этого нужны инвестиции

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 16:32

Об этом в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» рассказал владелец теплохода Павел Буторин. По его словам, ходовая часть судна полностью исправна, проблема лишь в том, что теплоход необходимо вносить в Речной регистр.

Для этого «Александр Невский» должен соответствовать определенным требованиям, выполнение которых требует серьезных затрат. Спасти положение смог бы инвестор, отметил Павел Буторин, а также выразил надежду, что резать наглядную историю псковского порта не придется.

Анастасия Цепина