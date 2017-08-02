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Теплоход «Александр Невский» можно вернуть к жизни, но для этого нужны инвестиции

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.08.2017 16:32

Теплоход «Александр Невский» можно вернуть к жизни, но для этого нужны инвестицииОб этом в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» рассказал владелец теплохода Павел Буторин. По его словам, ходовая часть судна полностью исправна, проблема лишь в том, что теплоход необходимо вносить в Речной регистр.

Для этого «Александр Невский» должен соответствовать определенным требованиям, выполнение которых требует серьезных затрат. Спасти положение смог бы инвестор, отметил Павел Буторин, а также выразил надежду, что резать наглядную историю псковского порта не придется.

Анастасия Цепина

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