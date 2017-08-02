Дореволюционная паровая лодка покоится на дне реки Великой

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 15:52

Об этом в "Шоу Вежливых Людей" на радиостанции «Маяк-Псков» рассказал создатель псковского дайвинг-клуба Роман Спицын. Длина затонувшего судна около 8 метров. Один борт разбит льдом, а второй закопан. По словам дайвера, лодку можно достать со дна реки. Однако возможности консервировать судно сразу после подъёма и обеспечить его дальнейшее хранение псковские археологи не имеют.

Нина Витковская