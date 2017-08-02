Дореволюционная паровая лодка покоится на дне реки Великой

Об этом в "Шоу Вежливых Людей" на радиостанции «Маяк-Псков» рассказал создатель псковского дайвинг-клуба Роман Спицын. Длина затонувшего судна около 8 метров. Один борт разбит льдом, а второй закопан. По словам дайвера, лодку можно достать со дна реки. Однако возможности консервировать судно сразу после подъёма и обеспечить его дальнейшее хранение псковские археологи не имеют.
Нина Витковская
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3