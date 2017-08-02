Дождь не помешал празднованию Дня Воздушно-десантных войск в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 15:28

Владимир Путин сегодня поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с восемьдесят седьмой годовщиной создания войска. Он поблагодарил солдат и офицеров за достойное выполнение поставленных задач. В Пскове дислоцируется одно из сильнейших подразделений ВДВ – 76 десантно-штурмовая дивизия. Сегодня праздничные мероприятия по традиции начались у монумента героям-десантникам.

Виктория Парфенова