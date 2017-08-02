Дождь не помешал празднованию Дня Воздушно-десантных войск в Пскове

Владимир Путин сегодня поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с восемьдесят седьмой годовщиной создания войска. Он поблагодарил солдат и офицеров за достойное выполнение поставленных задач. В Пскове дислоцируется одно из сильнейших подразделений ВДВ – 76 десантно-штурмовая дивизия. Сегодня праздничные мероприятия по традиции начались у монумента героям-десантникам.
Виктория Парфенова
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Август 2017
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