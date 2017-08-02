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Непогода доставила сегодня жителям Псковской области много хлопот

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.08.2017 18:25

Разыгравшаяся сегодня непогода доставила хлопот жителям области. На трассе в Опочке повалило деревья. То же случилось и в Себеже. Из-за неблагоприятных погодных условий там были перебои с электричеством.

В Себежском спортивно-юношеском клубе сорвало крышу. В Пскове из-за утреннего проливного дождя на перекрёстке улиц Петровской и Конной образовалось целое озеро. Там залило пешеходные переходы. Автомобилисты пытались объезжать опасный участок, но некоторые пускались вплавь. Псковские синоптики накануне предупреждали о таких капризах природы. День ВДВ они назвали самым дождливым днём августа.

Надежда Прыгина

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