Непогода доставила сегодня жителям Псковской области много хлопот

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 18:25

Разыгравшаяся сегодня непогода доставила хлопот жителям области. На трассе в Опочке повалило деревья. То же случилось и в Себеже. Из-за неблагоприятных погодных условий там были перебои с электричеством.

В Себежском спортивно-юношеском клубе сорвало крышу. В Пскове из-за утреннего проливного дождя на перекрёстке улиц Петровской и Конной образовалось целое озеро. Там залило пешеходные переходы. Автомобилисты пытались объезжать опасный участок, но некоторые пускались вплавь. Псковские синоптики накануне предупреждали о таких капризах природы. День ВДВ они назвали самым дождливым днём августа.

Надежда Прыгина