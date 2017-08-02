На перекрёстке улиц Петровской и Конной в Пскове из-за ливней образовалась огромная лужа

Утренний проливной дождь доставил псковичам хлопот. На перекрёстке улиц Петровской и Конной образовалось целое озеро. Здесь залиты пешеходные переходы. Автомобили снижают скорость, чтобы не обрызгать прохожих. Пытаются объезжать опасный участок, но некоторые пускаются и «вплавь».
О такой погоде накануне предупреждали псковские синоптики. День ВДВ они назвали самым дождливым днём августа, сегодня в течении дня ещё ожидаются ливни, грозы, возможен шквалистый ветер.
Татьяна Борисова
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Август 2017
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