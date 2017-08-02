Сотрудники «Комбината благоустройства» пожаловались в Трудовую инспекцию на задержку зарплат

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 15:21

Более чем на две недели задержали заработную плату за июнь работникам "Комбината благоустройства". Люди официально уведомили начальство о том, что работать бесплатно больше не считают нужным, также сотрудники комбината обратились в Профсоюз и средства массовой информации. Напомню, зимой этого года сотрудникам компании объявили о массовых сокращениях в связи с низкими доходами предприятия.

Городской администрации и профсоюзам удалось урегулировать ситуацию. Сейчас "Комбинат благоустройства" реорганизуют, но сотрудники убеждены: проблема не в статусе организации, а в руководстве. Работники не чувствуют себя в безопасности, зарплаты сократились примерно на четверть, люди уходят, но по официальной версии уже по собственному желанию. В понедельник работники написали жалобу в Трудовую инспекцию. Вопрос в службе решили в экстренном порядке: собрали совещание с участием городской администрации, профсоюза и директора "Комбината". После этого у руководства предприятия нашлись деньги и на зарплаты и на отгулянные уже работниками отпуска. Сейчас инспекторы продолжают официальную проверку и следят за тем, как в компании выполняются условия трудовых договоров, ведь по закону работникам "Комбината благоустройства" полагаются ещё и компенсационные выплаты.

Регина Кадырова