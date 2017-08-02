День Воздушно-десантных войск отметят в Пскове митингом и праздничными мероприятиями

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 10:53

Сегодня восемьдесят седьмой День рождения отмечают Воздушно-десантные войска России. По всей стране проходят праздничные мероприятия. В Пскове день ВДВ давно уже стал общегородским праздником, у нас дислоцируется одно из сильнейших подразделений – 76-я десантно-штурмовая дивизия. Десантники считаются образцом боевого братства.

Андрей Удалов