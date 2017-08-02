Андрей Турчак: «Псковская ГРЭС будет сохранена»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 10:51

Псковская ГРЭС будет сохранена. Об этом на встрече с коллективом предприятия заявил глава региона. Он подчеркнул, что станцию необходимо сохранить ещё и как резервный источник энергии с учётом приграничного положения Псковской области. Сейчас и руководство региона и новый директор предприятия совместно ищут возможности загрузить ГРЭС - сейчас она работает в убыток из-за переизбытка мощностей на Северо-Западе.

Положение могут спасти инвесторы, которые разместят свои производства на площадях станции. Кроме того, здесь может быть создан нефтеперерабатывающий завод по производству высокооктанового бензина.

Татьяна Борисова