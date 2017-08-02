Более ста человек в Порховском районе переселились из ветхого жилья в благоустроенное

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 10:49

Более ста человек в Порховском районе переселились в благоустроенные квартиры по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Таким образом в муниципалитете эта программа выполнена на сто процентов. С новоселами встретился губернатор Андрей Турчак во время рабочей поездки по Порховскому району. А в Дедовичах глава региона обсудил проблемы районной больницы с коллективом учреждения.

В новую квартиру жительница Порхова Ольга Григорьева переехала еще в декабре прошлого года. Все нравится - жилье теплое и благоустроенное. Пришлось даже купить новую мебель, чтобы все было с иголочки. Около сорока семей в Порхове переехали в этот дом номер пять на улице Мебельной. Он был построен с нуля специально для переселенцев. При возведении подрядчик использовал энергоэффективные технологии - особое утепление стен. Зимой жители уже оценили нововведение.

Во дворе строители поставили детскую площадку, на которой теперь играют дети со всего микрорайона. На встрече с губернатором глава района Виктор Степанов подвел итоги программы переселения. Из ветхого жилья выехали сто пять человек. Большая часть в новый дом, несколько семей во вторичное жилье. С переселением район справился, но некоторые проблемы не удается решить без поддержки области. Это ремонт в пищеблоке Порховской больницы и в районной библиотеке. Андрей Турчак пообещал оказать содействие в выделении средств.

А на ремонтные работы в Дедовичской больнице финансирование уже заложено. Они будут выполнены до конца этого года. Обновятся терапевтическое и детское отделения на третьем этаже. На очереди - хирургия. Стоматолог Александр Ильин попросил модернизировать зубоврачебное оборудование. Он работает на аппарате выпуска девяносто восьмого года. Андрей Турчак пообещал помочь.

Иван Павлов, Сергей Дьяков