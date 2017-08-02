В Печорском районе осужден врач за получение взятки и служебный подлог

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 10:38

В Печорском районе заведующий хирургическим отделением местной больницы осужден за получение взятки и служебный подлог. Как сообщили в прокуратуре Псковской области, в июне прошлого года врач дважды в медицинские карты мнимобольных вносил ложные сведения. На основании этого документа людям выдавались больничные листы. Услуга, конечно, была не бесплатная.

Вознаграждение медику около трех тысяч рублей. Причем, чтобы передать деньги, заказчикам, не нужно было даже выходить из дома: средства перечислялись доктору на банковскую карту. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 70-ти тысяч рублей.

Виктория Парфенова