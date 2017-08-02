Выставка работ фотографов-экстремалов «На крышах» открылась в Пскове

Сегодня в Пскове в галерее "Цех" открылась фотовыставка "На крышах". Это совместный проект двух фотографов - экстремалов Вадима Махорова из Новосибирска и Виталия Раскалова из Москвы. Они путешествует по миру и исследуют страны необычным способом: без страховки взбираются на самые высокие сооружения (крыши небоскребов, перекрытия мостов) и фотографируют города с уникального ракурса.
На фотографиях самые впечатляющие, но вместе с тем и самые опасные и труднодоступные места нашей планеты. Псков стал первым городом в России, где ребята представили результат своих путешествий. Выставка будет работать до тринадцатого сентября.
Дина Перевозчикова
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Август 2017
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