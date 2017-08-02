Уникальные артефакты найдены на раскопках древнего поселения викингов в Новосокольническом районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.08.2017 10:24

В деревне Горожане Новосокольнического района в XX веке жили не горожане, а викинги. Древнее поселение, которое случайно обнаружил местный житель ещё в прошлом году, может дополнить не только историю Псковской земли, но и историю Древней Руси. Археологи на пороге уникальных открытий. Раскопки уже подтверждают некоторые гипотезы. Так о чём же говорят найденные артефакты на юге Псковщины?

На первый взгляд, ничем не примечательное поле. Было. До прошлого года. А сейчас – это объект археологического наследия. Учёные выяснили, что именно здесь в XX веке находилось открытое торгово-ремесленное поселение. Возможно, с этой стороны располагались ювелирные мастерские, здесь кузнечные, но как выглядело всё на самом деле предстоит разобраться археологам. Работа предстоит колоссальная. Древнее поселение было весьма крупным. Площадь памятника археологии составила 1,5 га.

Алина Чабан, Денис Алексеев