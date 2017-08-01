Более восьмидесяти гребцов приняли участие в межрегиональных соревнованиях по академической гребле «Псковская регата»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 18:32

Сегодня в Пскове завершились межрегиональные соревнования по академической гребле «Псковская регата». Свои силы гребцы - девушки и юноши до семнадцати лет - пробовали в разных классах: одиночные заезды, парные и распашные двойки и четвёрки. Дистанция для всех один километр. Для спортсменов это последний старт перед первенством России, которое пройдет в Казани уже в середине августа.

Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов