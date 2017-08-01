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Сантехники организовали наводнение в жилом доме на улице Коммунальной в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.08.2017 22:10

Жильцы дома на улице Коммунальной в Пскове пережили сегодня настоящий потоп. Пострадали квартиры с десятого по пятый этаж. Причина - вполне добрые намерения ЖЭКа, которые в прямом смысле вылились на головы псковичей.

Новый ремонт в этой квартире буквально смыло водой. С потолка стекло вёдер двенадцать грязной воды, рассказывает хозяйка. В похожем положении и соседние квартиры. Потоп затронул минимум - пять этажей.
Репетицию Ильина дня в квартирах устроили сантехники из домоуправления, объясняют жильцы. На чердаке умельцы прочищали ливнёвку, забыв, что крыша над ними из-за дождливых дней превратилась в бассейн.
Креативные сантехники, от гнева жителей успели ускользнуть, вместо них по квартирам пошёл мрачный представитель домоуправления.
Ущерб, нанесённый работниками ЖЭКа, Светлана Дедова оценила в двести пятьдесят тысяч. Расходов прибавила и компания, которая устанавливала в квартире натяжные потолки, продолжает женщина. Натягивали с любовью, а как пришло время обязательств по обслуживанию - так в кусты.
Самое главное сейчас, беспокоятся жильцы, чтобы рукастые специалисты домоуправления заварили злосчастную дыру. Ведь завтра, по прогнозам, ливнёвкам придётся поработать.

Регина Кадырова, Кирилл Мосин

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