О псковском судоходстве говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 2 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 19:22

Многие псковичи помнят, как теплоходы «Александр Невский», «Ракета» и другие суда бороздили водные просторы нашего края. В этом году теплоходу «Александр Невский» исполнилось 60 лет, но это не единственная памятная дата 2017 года!

О жизненном пути этого псковского теплохода и других судов речного порта Пскова, а также о том, какие варианты развития судоходства в нашем регионе возможны, говорим в эфире «Стартовой площадки» с нашим гостем - организатором международной научно-практической конференции «Эра Пароходов» Дмитрием Фёдоровым.

Слушайте 2 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47