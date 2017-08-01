О судьбе Псковской ГРЭС говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (1 августа) в 18.10

Приближается начало отопительного сезона. Но жители микрорайона Энергетиков в Дедовическом районе опасаются, что тепло может так и не прийти в их дома. Причина - письмо гендиректора "Оптовой генерирующей компании" о том, что после 1 августа Псковская ГРЭС в упомянутый микрорайон поставлять тепловую энергию не будет. О судьбе Псковской ГРЭС и вариантах замещения ее тепловой мощности говорим в программе "Постфактум".
Слушайте сегодня (1 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».
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