Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 17:44

В Пскове на улице Балтийской появится светофор и лежачие полицейские. Такие меры безопасности будут приняты в связи с тем, что в скором времени дети пойдут в новую школу в деревне Борисовичи. Об этом рассказали сегодня руководители города на координационном совещании. Кроме того, на следующей неделе начнется ремонт проблемного участка дороги по улице 128-й Стрелковой дивизии.

Он вызвал наибольшее количество жалоб от жителей. Там также установят светофор. По словам главы города Ивана Цецерского одна из главных задач на этот год выполнить программу ремонта дорог и дворов. Глава отметил, что с благоустройством дорог все идет по плану, а вот с дворовыми территориями есть небольшие отклонения от графика.

Наталья Барарь