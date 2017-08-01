В Пскове на улице Балтийской появится светофор и лежачие полицейские. Такие меры безопасности будут приняты в связи с тем, что в скором времени дети пойдут в новую школу в деревне Борисовичи. Об этом рассказали сегодня руководители города на координационном совещании. Кроме того, на следующей неделе начнется ремонт проблемного участка дороги по улице 128-й Стрелковой дивизии.
Он вызвал наибольшее количество жалоб от жителей. Там также установят светофор. По словам главы города Ивана Цецерского одна из главных задач на этот год выполнить программу ремонта дорог и дворов. Глава отметил, что с благоустройством дорог все идет по плану, а вот с дворовыми территориями есть небольшие отклонения от графика.
Наталья Барарь
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