Оборвавшийся кабель серьезно повредил автомобиль в одном из дворов Пскова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 16:32

Жители дома по улице Мирной в Пскове не могут установить хозяина провода, повредившего автомобиль во дворе. Увесистый кабель, протянутый между домами оборвался сегодня ночью. Удар был настолько сильным, что полностью разбито лобовое стекло, помяты капот и крыша. Владельцы авто сразу вызвали полицию, зафиксировали повреждения.

Потерпевшие обратились к энергетикам и в управляющую компанию, однако никто не знает, кому принадлежит этот кабель и до сих пор один из его концов свисает с дома. Жильцы опасаются, что он может быть под напряжением и представляет опасность для прохожих.

Кирилл Радион