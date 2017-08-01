logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Как отличить жалобы на кандидатов от чёрного пиара и как подготовить наблюдателей: в Пскове прошел круглый стол по защите прав избирателей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.08.2017 16:18

Наблюдатели должны не конфликтовать, а помогать устранять нарушения на выборах. Таким мнением сегодня поделился с псковскими общественниками член ассоциации "Гражданский контроль" Олег Иванников. Объединение существует уже десять лет. Сейчас это одна из самых авторитетных общественных структур по защите прав избирателей.

В Пскове представитель ассоциации провёл круглый стол с общественниками и правозащитниками, где рассказал, как важно отличать жалобы на кандидатов от чёрного пиара и как подготовить наблюдателей.

Регина Кадырова

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк