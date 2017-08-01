Как отличить жалобы на кандидатов от чёрного пиара и как подготовить наблюдателей: в Пскове прошел круглый стол по защите прав избирателей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 16:18

Наблюдатели должны не конфликтовать, а помогать устранять нарушения на выборах. Таким мнением сегодня поделился с псковскими общественниками член ассоциации "Гражданский контроль" Олег Иванников. Объединение существует уже десять лет. Сейчас это одна из самых авторитетных общественных структур по защите прав избирателей.

В Пскове представитель ассоциации провёл круглый стол с общественниками и правозащитниками, где рассказал, как важно отличать жалобы на кандидатов от чёрного пиара и как подготовить наблюдателей.

Регина Кадырова