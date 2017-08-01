Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 14:55

В исправительной колонии в Серёдке уничтожено всё поголовье свиней, это сто сорок животных. Накануне на Совете по правопорядку губернатор Андрей Турчак раскритиковал руководство Управления ФСИН России по Псковской области за бездействие в борьбе с вирусом и потребовал уничтожить поголовье свиней в хозяйстве в течение суток.

Сейчас в Псковском районе до ликвидации заболевания АЧС действует карантин. Причина возникновения эпидемического очага выясняется.

Надежда Прыгина