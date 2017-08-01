Ремонт дворов, строительство Перинатального центра в Пскове и школы в Великих Луках обсуждали сегодня на заседании администрации области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 14:49

В этом году в Пскове должны быть отремонтированы семьдесят дворов. На деле - подрядчики определены для работ только на сорока объектах. "А лето, между тем, заканчивается", - сделал замечание городским властям губернатор Андрей Турчак сегодня на заседании Администрации области. По его словам, реконструкция дворовых территорий - это экзамен для главы Администрации Пскова Игоря Калашникова. Последний заверил: все работы до конца года будут выполнены.

Также на встрече затронули вопрос возведения новой школы в Великих Луках. Отставание строительных работ от графика сейчас составляет месяц. Губернатор поручил ускорить темпы, используя при этом положительный опыт строительства школы в Борисовичах. Что касается создания студенческого кампуса в Пскове, рассказал руководитель Управления образования региона Александр Седунов, пока документы находятся в Министерстве образования на согласовании. Ещё одна тема заседания - исполнение областного бюджета и соцобязательств. Сейчас просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в регионе нет. Все первоочередные расходы выполняются. На встрече Андрей Турчак также обозначил важнейшие направления работы, на которых властям нужно сосредоточиться особо: «Окончание программы расселения ветхого и аварийного жилья и финансирование должно быть обеспечено в полном объеме. Напоминаю, что программа заканчивается 1 сентября - и Андрей Агапов здесь присутствует - никаких нет оснований говорить, что она может быть продлена. Второй вопрос - это строительство Перинатального центра, мы знаем, что октябрь месяц - это крайний срок для ввода, соответственно все вопросы связанные с финансированием также должны быть решены. И третий вопрос на контроле - это прохождение осенне-зимнего периода».

Виктория Парфенова