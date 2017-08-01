Митинг в память о погибших в годы Первой Мировой войны прошел в Пскове

Сегодня в Пскове прошёл митинг, посвящённый Дню памяти русских воинов, погибших в годы Первой Мировой войны. На нём собрались представители Русского военно-исторического общества, общественных организаций, юнармейцы. К монументу, установленному героям одного из самых кровопролитных противостояний на европейском континенте, возложили цветы.
Участники митинга отметили важность памятной даты и изучения хода войны и её последствий. В результате Первой Мировой прекратили существование четыре Империи. Во многих государствах начались гражданские войны и революции. Неизвестна точная цифра потерь русской армии – до миллиона убитыми, до двух миллионов - раненых. С первых дней войны Псков стал крупнейшим перевалочным пунктом для снабжения фронта и центром по приёму раненых.
Кирилл Радион
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3