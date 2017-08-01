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Митинг в память о погибших в годы Первой Мировой войны прошел в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.08.2017 14:41

Сегодня в Пскове прошёл митинг, посвящённый Дню памяти русских воинов, погибших в годы Первой Мировой войны. На нём собрались представители Русского военно-исторического общества, общественных организаций, юнармейцы. К монументу, установленному героям одного из самых кровопролитных противостояний на европейском континенте, возложили цветы.

Участники митинга отметили важность памятной даты и изучения хода войны и её последствий. В результате Первой Мировой прекратили существование четыре Империи. Во многих государствах начались гражданские войны и революции. Неизвестна точная цифра потерь русской армии – до миллиона убитыми, до двух миллионов - раненых. С первых дней войны Псков стал крупнейшим перевалочным пунктом для снабжения фронта и центром по приёму раненых.

Кирилл Радион

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