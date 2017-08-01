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Дайвинг по-псковски: какие опасности и находки хранят глубины местных озер? Обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции "Маяк-Псков" сегодня (1 августа) с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.08.2017 14:02

Дайвинг по-псковски: какие опасности и находки хранят глубины местных озер? Обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции Лето не радует теплыми деньками и возможностью искупаться. Но нашего гостя погода не пугает, ведь под водой он может оказаться даже зимой! 1 августа в студии радиостанции «Маяк-Псков» создатель псковского дайвинг-клуба, инструктор III ранга Роман Спицын.

Как стать настоящим дайвером, можно ли без специальной подготовки нырять в водоём с аквалангом и какие интересные находки хранит дно псковских озёр? Эти и другие вопросы обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, с 17.05

Звоните по телефону прямого эфира  66-27-47 и пишите комментарии в нашей группе ВКонтакте, мы обязательно озвучим их в эфире!
 

 

 
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