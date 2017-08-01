Завершается капительный ремонт дорог на трех улицах Пскова

В Пскове завершается ремонт участков дорожного полотна на трёх улицах из семнадцати, которые включены в план капремонта на этот год. Закончена укладка асфальта на участке улицы Советской Армии у переезда ближе к Черехе. Рабочие готовы уложить второй слой покрытия на улице Некрасова.
Этот участок улицы Гражданской - один из самых протяженных в плане ремонта на сезон - семьсот метров. Сейчас ведутся подготовительные работы. Дорожники делают тротуар. Теплосети и Горводоканал меняют коммуникации, чтобы после ремонта не приходилось вскрывать новый асфальт. А на улице Некрасова работы почти завершены - осталось уложить последний слой покрытия.
Первым в этом году дорожники отремонтировали участок улицы Советской Армии перед пересечением с трассой М-20. Работали ночью - днем не позволяло интенсивное дорожное движение. Здесь осталось убрать мусор и доделать остановки. Старт сезона уличного ремонта уже заметили псковские автовладельцы.
Сейчас - уверяют в Управлении городского хозяйства - так не будет. На улицах работают псковские, местные подрядчики, которые дают гарантию четыре года. В две тысячи семнадцатом на ремонт будет израсходовано около ста пятидесяти миллионов рублей.
Иван Павлов, Александр Калинин
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3