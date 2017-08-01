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Завершается капитальный ремонт дорог на трех улицах Пскова

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.08.2017 12:13

В Пскове завершается ремонт участков дорожного полотна на трёх улицах из семнадцати, которые включены в план капремонта на этот год. Закончена укладка асфальта на участке улицы Советской Армии у переезда ближе к Черехе. Рабочие готовы уложить второй слой покрытия на улице Некрасова.

Этот участок улицы Гражданской - один из самых протяженных в плане ремонта на сезон - семьсот метров. Сейчас ведутся подготовительные работы. Дорожники делают тротуар. Теплосети и Горводоканал меняют коммуникации, чтобы после ремонта не приходилось вскрывать новый асфальт. А на улице Некрасова работы почти завершены - осталось уложить последний слой покрытия.
Первым в этом году дорожники отремонтировали участок улицы Советской Армии перед пересечением с трассой М-20. Работали ночью - днем не позволяло интенсивное дорожное движение. Здесь осталось убрать мусор и доделать остановки. Старт сезона уличного ремонта уже заметили псковские автовладельцы.
Сейчас - уверяют в Управлении городского хозяйства - так не будет. На улицах работают псковские, местные подрядчики, которые дают гарантию четыре года. В две тысячи семнадцатом на ремонт будет израсходовано около ста пятидесяти миллионов рублей.

Иван Павлов, Александр Калинин

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