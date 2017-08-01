Чем может обернуться отдых на батутах, и кто за это в ответе?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 12:05

Вывихи, ушибы и даже компрессионные переломы позвоночника. Такие травмы получают псковские малыши на батутах. Сейчас на улицах города официально их установлено более пятнадцати. Кроме того, многие подростки поступают в больницы после отдыха в специальных батутных центрах. Некоторых ребят теперь ждёт многомесячная реабилитация. Кто в ответе за такие последствия?

Врачи отмечают: батуты в последние несколько лет стали настоящими поставщиками маленьких пациентов. Подростки, говорит детский хирург Евгений Васильев, в силу возраста ещё не осознают всей опасности развлечения. Как итог - переломы рук, ног и компрессионные переломы позвоночника. "Правила - вот они!", знакомит нас со своим "батутным" бизнесом предприниматель - Юрий Семенов. И тут же добавляет - этот документ, в основном, для родителей: они в первую очередь должны ознакомиться с бумагой. Малышей на батутах лично у него, добавляет предприниматель, контролируют двое инструкторов. На деле - профессионального спортобразования у них нет, за плечами - только недельный инструктаж. Но один из работников смены обязательно старше восемнадцати. Конечно, случается всякое, но по мнению бизнесмена, утверждать, что в травмах детей виноваты только устроители аттракционов - неправильно.

Виктория Парфёнова, Василий Нордэн, Иван Лопаев, Тигран Гаспарян