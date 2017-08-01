В день ВДВ голубые береты обещают удивить псковичей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 11:58

Традиционные показательные выступления десантников начнутся ровно в одиннадцать часов второго августа на стадионе "Машиностроитель". Защитники Отечества покажут, что им по плечу не только экстремальные нагрузки, но и творческие задачи. В этом году в программу празднования военные внесли новые номера.

Какие - пока не говорят, но намекают: псковичи их увидят, если погода будет благоволить.

Регина Кадырова