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В день ВДВ голубые береты обещают удивить псковичей

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.08.2017 11:58

Традиционные показательные выступления десантников начнутся ровно в одиннадцать часов второго августа на стадионе "Машиностроитель". Защитники Отечества покажут, что им по плечу не только экстремальные нагрузки, но и творческие задачи. В этом году в программу празднования военные внесли новые номера.

Какие - пока не говорят, но намекают: псковичи их увидят, если погода будет благоволить.

Регина Кадырова

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