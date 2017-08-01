Начало августа в Псковской области будет теплым, но дождливым

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 10:52

Погода в Псковской области в начале августа будет тёплой, но временами дождливой. По прогнозам псковских синоптиков, температура воздуха днём будет подниматься до плюс двадцати трех градусов, ночью опускаться до плюс тринадцати.

Ветер практически всё время - южных направлений. Одним из самых дождливых дней месяца синоптики называют второе августа. Ожидаются ливни, грозы и шквалистые усиления ветра.

Наталья Барарь