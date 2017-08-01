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Соревнования по гребле «Псковская регата» проходят в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.08.2017 11:26

Межрегиональные соревнования по академической гребле «Псковская регата»проходят в эти дни в Пскове на реке Великой. В них принимают участие более восьмидесяти гребцов. Это юноши и девушки до семнадцати лет из спортивных секций Пскова, Дедовичей и Санкт-Петербурга. Среди них есть и победители первенства России. Дистанция для всех классов - один километр.

"Псковская регата" по традиции посвящена памяти заслуженного тренера Валерия Прокопенко, который вырастил не одно поколение чемпионов.

Дина Перевозчикова

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