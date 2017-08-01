Во время Первой Мировой войны псковичи на руках носили раненных в госпитали

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.08.2017 11:43

Ровно сто три года назад началась Первая Мировая война. С первых дней Псков стал крупнейшим перевалочным пунктом для снабжения фронта и центром по приёму раненых. Их было так много, что доставкой больных с вокзала занимались сами жители. Врачей катастрофически не хватало.

Псков - крупный железнодорожный узел, всю войну отсюда на фронт уходят составы с войсками, оружием и провиантом. Назад возвращаются с тысячами раненых, больных и не только. Из Польши, Белоруссии и стран Прибалтики в Псков приезжают беженцы.

Все четыре года в городе работает Красный Крест. Другие общественные организации. Они собирают деньги для лечения раненых. Устраивают благотворительные концерты. В семнадцатом году, в связи с ухудшением ситуации на фронте, меняется и положение Пскова. В первой школе вместо госпиталя уже размещается штаб Северного фронта, неподалёку канцелярия. Именно возле неё установили памятник русскому солдату. В год столетия подвига нашего земляка, подпоручика Владимира Котлинского, который возглавил «атаку мертвецов». Когда сорок воинов, получивших смертельное отравление химическими газами перешли в наступление и отбили нападение немцев.

Кирилл Радион, Иван Лопаев