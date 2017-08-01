Спортсмены олимпийского резерва тренируются в поселке Дедовичи

Акватория водохранилища Шелонь в посёлке Дедовичи стала местом подготовки гребцов Петербургской школы олимпийского резерва. Среди спортсменов - победители и призёры различных первенств мира и Европы. Уже в эти выходные они примут участие в Чемпионате России по гребному спорту. Место для тренировок - воды реки Шелонь, - выбрали не случайно.
Здесь для спортсменов созданы подходящие условия. Спортинвентарь в пользование предоставляет Дедовичская детско-юношеская спортивная школа, а местная акватория идеально подходит для гребли.
Виктория Писукова
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Август 2017
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