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Спортсмены олимпийского резерва тренируются в поселке Дедовичи

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.08.2017 11:27

Акватория водохранилища Шелонь в посёлке Дедовичи стала местом подготовки гребцов Петербургской школы олимпийского резерва. Среди спортсменов - победители и призёры различных первенств мира и Европы. Уже в эти выходные они примут участие в Чемпионате России по гребному спорту. Место для тренировок - воды реки Шелонь, - выбрали не случайно.

Здесь для спортсменов созданы подходящие условия. Спортинвентарь в пользование предоставляет Дедовичская детско-юношеская спортивная школа, а местная акватория идеально подходит для гребли.

Виктория Писукова

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