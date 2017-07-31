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Страховые взносы псковских предпринимателей будут отражены на лицевых счетах налогоплательщиков в полном объёме

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.08.2017 00:14

Об этом сообщили сегодня в региональном отделении Пенсионного фонда. На прошлой неделе в редакцию «Вестей» обратились индивидуальные предприниматели, которые внезапно стали должниками. Из Налоговой службы коммерсантам пришли уведомления о задолженности и набежавших пени по страховым взносам за весь прошлый год.

Случилось это из-за нововведения в налоговом законодательстве. Теперь начислениями и расчётами по обязательному медицинскому и пенсионному страхованию занимается не Пенсионный фонд, а Налоговая инспекция. При передаче данных из одного ведомства в другое, часть отобразилась некорректно. В Пенсионном фонде рассказали, что это касается около тысячи человек. В свою очередь, налоговая инспекция сообщила, что сейчас ведомство уточняет обязательства по страховым взносам. Также идёт работа по устранению некорректного отражение задолженности. Как нас заверили: ситуация будет разрешена в кратчайшие сроки.

Алина Чабан

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