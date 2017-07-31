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Глава города Иван Цецерский дал поручение привести в порядок внешний вид торговых точек в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.07.2017 23:52

Городской отдел потребительского рынка и услуг должен привести в порядок внешний вид торговых точек в Пскове. Такое поручение дал глава города Иван Цецерский. Причём сделал он это не на очередном заседании администрации, а после своего утреннего моциона. Ежедневно перед началом рабочего дня глава города проходит шесть километров пешком со скандинавскими палками. Попутно фиксирует на камеру имеющиеся в городском хозяйстве проблемы.

Всё начиналось с обычной ходьбы по утрам, рассказывает глава города, а переросло почти в ревизию. Компанию ему обычно составляют самый молодой депутат областного Собрания Лидия Драгунова и исполнительный директор "Медиа-холдинга" Ирина Назарова.

Виталий Михайлов, Василий Нордэн

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