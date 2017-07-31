Андрей Турчак потребовал уничтожить все поголовье свиней в исправительной колонии в Середке

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.07.2017 23:43

Уничтожить все поголовье свиней в исправительной колонии в Середке в течение суток потребовал сегодня губернатор Андрей Турчак. Об уже реализованных мерах по предотвращению распространения вируса на Совете по правопорядку доложил заместитель губернатора Максим Жаворонков. Так, на прилегающей к очагу территории, организованы дезбарьеры, выставлены временные посты, введены ограничительные меры для транспорта.

При этом Управление ФСИН России по Псковской области до сих пор игнорировало требования законодательства и не локализовало очаг АЧС, а потому вероятность дальнейшего распространения вируса сохраняется.

Надежда Прыгина