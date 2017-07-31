О народной дипломатии поговорим с председателем «Лиги молодёжи Псковской области» Константином Беловым в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 1 августа с 7:20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.07.2017 16:01

Псковские волонтёры в Литве… Молодежный лагерь «На волнах исторической памяти». Что может сегодня народная дипломатия? Об этом и многом другом будем говорить с председателем Совета общественного молодёжного движения «Лига молодёжи Псковской области» Константином Беловым и тележурналистом Борисом Шерстнёвым на «Радио России-Псков» в программе «Стартовая площадка» 1 августа в 7.20