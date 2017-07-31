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О народной дипломатии поговорим с председателем «Лиги молодёжи Псковской области» Константином Беловым в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 1 августа с 7:20

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.07.2017 16:01

О народной дипломатии поговорим с председателем «Лиги молодёжи Псковской области» Константином Беловым в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 1 августа с 7:20Псковские волонтёры в Литве… Молодежный лагерь «На волнах исторической памяти». Что может сегодня народная дипломатия? Об этом и многом другом будем говорить с председателем Совета общественного молодёжного движения «Лига молодёжи Псковской области» Константином Беловым и тележурналистом Борисом Шерстнёвым на «Радио России-Псков» в программе «Стартовая площадка» 1 августа в 7.20

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