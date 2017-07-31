Из-за опасности распространения африканской чумы в Псковском районе уничтожают свиней

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.07.2017 11:54

Полное уничтожение свиней, в том числе и в личных подсобных хозяйствах, началось в Псковском районе в связи со вспышкой африканской чумы. Чем грозит распространение болезни и есть ли другой выход из сложившейся ситуации жителям поселка Серёдка объясняла главный госветинспектор Псковской области Вера Баданина.

Старенький хлев с козой и курами Юрий Жуковский показывает ветеринарному инспектору охотно. Ему здесь прятать некого. Поросят, рассказывает не держит уже давно. Не выгодно. Однако для других жителей поселка весть об африканской чуме свиней стала настоящим потрясением. Вирус обнаружили в подсобном хозяйстве исправительной колонии, а срочно забивать своих здоровых поросят, согласно требованию ветеринарных служб, приходится всем местным жителям.

Уверенность в том, что беда пройдет мимо, главный госветинспектор Вера Баданина не разделяет. Африканская чума свиней - болезнь, объясняет, коварная и очень опасная. Вера Баданина рассказала: «Есть четыре фазы протекания заболевания, то есть острый, подострый, хронический и латентный, когда вообще не видно клинических признаков. Вот это страшно. То есть свиньи носят вирус, но клиники нет». Бескровный забой всех свиней в этой зоне - радиус пять километров - мера, объясняют местному населению, вынужденная. Вакцины против африканской чумы нет. Главная задача сейчас - не дать заразе двинуться дальше. Компенсация за потерю животного тоже предусмотрена - сто рублей за килограмм живого веса.

Для профилактики болезни ветеринары советуют: обработать хлев дезраствором и соблюдать элементарные правила. Сертифицированные корма, сменная одежда и обувь, и обязательно борьба с разносчиками инфекции - клещами и крысами.

Новое поголовье свиней сможет появиться в личных хозяйствах первой угрожаемой зоны не раньше, чем через полгода. И только в том случае, если угрозу заражения удастся ликвидировать.

Светлана Константинова, Кирилл Мосин