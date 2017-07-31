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Общественники выяснили главные проблемы поликлиник Острова и Палкино

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.07.2017 11:46

Активисты псковского отделения Общероссийского народного фронта проверили работу районных поликлиник. В посёлке Палкино и городе Острове общественники пообщались с пациентами и медперсоналом, чтобы выяснить основные недостатки медучреждений. У двух поликлиник оказались схожие проблемы, и главная из них - нехватка специалистов, отсюда и очереди в коридорах.

Активисты ОНФ планируют проверить ещё несколько районных поликлиник. Эта работа ведётся в рамках всероссийского проекта "Народная оценка качества". По его итогам будут озвучены выводы об основных проблемах медицинских учреждений страны и как можно улучшить их работу.

Виктория Писукова

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